Ator de Pantanal assume romance com diretor baiano

O ator Lucas Leto, que faz o personagem Maurício, da novela Pantanal, apareceu no Rock in Rio de mãos dadas com Marcelo Bahia Sacramento, diretor baiano. Ambos são de Salvador e assumiram o romance nas redes sociais no último domingo (6).

Maurício tem 27 anos, é o fundador da gravadora e produtora Batekoo. Ele, que tem mais de 24 mil seguidores, é famoso por trabalhar com artistas negros da cena independente soteropolitana. O baiano também já foi eleito uma das 100 personalidades negras mais influentes entre os países de língua portuguesa, em 2021.

Já Lucas Leto, que vive um romance com Guta na novela das nove, da Globo, é bem discreto quando o assunto é vida pessoal.

Recentemente, Leto apareceu com o ator Ícaro Silva, levantando rumores de um possível romance entre os dois. Mas os boatos não prosseguiram, mesmo após ambos trocarem declarações nas redes sociais.