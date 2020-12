Ator Fabio Assunção será pai pela terceira vez

Fabio Assunção está a espera do terceiro filho. Casado há dois meses com a advogada Ana Verana, de 27 anos, o ator deu a notícia durante uma entrevista para a revista GQ. "Encontrei meu grande amor, a Ana Verena, com quem eu casei na vida, no civil. Estamos grávidos! Então, ano que vem vai chegar aí um filho, ou uma filha. Meu terceiro, mas o nosso primeiro", afirmou.



Fábio Assunção também é pai de Ella Felipa, de 7 anos, fruto do relacionamento com Karina Tavares, e de João, 17, com Priscila Borgonovi.



O ator também refletiu sobre os processos de transformação pelos quais passou neste ano de 2020, em meio a pandemia do novo coronavírus. "Foi um ano difícil, de pandemia. Um ano de sofrimento pra muita gente, de falta de esperança. Mas acho que aqui, nesse momento, cabe a gente celebrar um pouco as conquistas do ano. Acho que faço parte de um grupo de pessoas que conseguiram encontrar novos caminhos, superar desafios", declarou.



Ele perdeu aproximadamente 30 quilos após uma mudança no estilo de vida, alimentação e a prática contínua de exercícios físicos: "Evolui muito espiritualmente, mentalmente, fisicamente", disse.