Ator Fernando Caruso, do Zorra Total, é pego em blitz da Lei Seca

Foto: Reprodução

O apresentador do programa 'De Cara Limpa', do Multishow, aparantemente não estava num estado digno do nome do show que comanda no canal à cabo. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o artista foi parado em uma blitz policial na madrugada dessa terça-feira (22) e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Este é o segundo ator pego pela 'Lei Seca' em pouco tempo, recentemente Rafael Zulu também foi flagrado. O ator, que interpreta o Capitão Taokei, no Zorra Total, foi autuado por negar fazer o teste de alcoolemia. Em seguida, o veículo de Fernando foi liberado após ele apresentar um condutor capaz de dirigir o carro. Segundo a colunista, o valor da multa chegou a R$ 2.934,70.

Fernando Caruso mora no Rio de Janeiro e é filho do cartunista Chico Caruso. O ator já fez várias participações na Rede Globo, dentre elas: Zorra Total, O Clone, Malhação e Os Normais.