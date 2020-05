Ator George Vassilatos morre vítima de câncer; também ha suspeita de covid-19

O ator George Vassilatos morreu às 5h desta sexta-feira (1º) no Hospital Cardiopulmonar, em Salvador. Segundo amigos, o artista enfrentava um câncer já em estado terminal e teria sido infectado pelo novo coronavírus dentro da unidade hospitalar, o que teria provocado a sua morte.

Vassilatos atuou em peças como "Os Cafajestes" e "A bagunça do seu coração". Já no cinema, o ator esteve presente em "Eu Me Lembro" e "3 Histórias da Bahia". Parceira de George no teatro, a produtora Eliana Pedroso lamentou a morte do amigo.

(Foto: Reprodução)

"Eu e ele convivemos com muito anos juntos por nosso trabalho de artista. Eu produtora e ele ator. Ficamos mais de 5 anos juntos com os espetaculos os Cafajestes. Alem de outras peças. Nos tornamos grandes amigos. Ele era uma pessoa de uma cultura muito grande, um gentleman, dedicada, delicada, dono de uma voz maravilhosa, talentoso", disse Eliana ao CORREIO.

Presidente Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro lamentou a perda. "É muito difícil falar de um grande amigo que se foi. George Vassilatos unia talento, cultura e uma inteligência rara. Nossa sintonia sempre foi perfeita e a amizade extrapolou o palco e seguiu pela vida. Me sinto muito abalado com esta perda e rezo para que ele siga na luz", escreveu em rede social.

George deve ser cremado na tarde desta sexta no cemitério do Campo Santo. O CORREIO tentou contato com o Hospital Cardiovascular, mas ainda não obteve retorno.

*Com orientação da subeditora Clarissa Pacheco