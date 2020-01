Ator Liam Neeson visita refugiados venezuelanos em Roraima

O ator irlandês Liam Neeson veio ao Brasil para fazer uma visita oficial a Roraima. Embaixador da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Neeson esteve nesta terça (7) em Pacaraima, fronteira com a Venezuela, para visitar refugiados.

Segundo a Acolhida, que cuida da migração venezuela, a visita do ator foi organizada justamente pela Unicef, que também ajuda a receber os refugiados em Roraima.

Em Pacaraima, segundo o G1 Roraima, Lian conheceu instalações da Acolhida, dançou com crias e foi ao ponto que marca a fronteira do Brasil com a Venezuela.

Indicado ao Oscar por protagonizar "A Lista de Schindler", o ator é embaixador da Unicef desde 2011. Em 2016, ele visitou o maior campo de refugiados do mundo, perto da froteira com a Síria.

Roraima é o estado do Brasil que mais recebe venezuelanos. Até setembro do ano passado, foram 224 mil pedidos de refúgio ou residência vindo de cidadãos da Venezuela deixando o país. O Brasil é o quinto país da América Latina que mais recebe venezuelanos.