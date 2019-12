Ator Luiz Miranda festeja 50 anos rodeado de amigos na Barraca do Lôro da Pedra do Sal

O ator Luiz Miranda comemorou seus 50 anos com uma superfesta no Lôro Pedra do Sol, rodeado de amigos. Daqui e de fora. Durante a farra, que começou antes do meio-dia e se estendeu noite adentro, o artista foi surpreendido pelo telefonema de um amigo, informando que o espetáculo Irma Vap, protaganizado por ele e Mateus Solano, foi indicado ao Prêmio do Humor 2020 em duas categorias: o de melhor ator para ele, e o de melhor diretor para Jorge Farjala, que veio do Rio, juntamente com o ator George Sauma, para abraçar o aniversariante.

(Foto:Divulgação)

Luiz Miranda entre o diretor Jorga Farjala e o ator George Sauma

Arte popular

O Santo Antônio Além do Carmo vai ganhar uma loja dedicada à arte popular. A iniciativa é do empresário Geo Rocha, que comanda a Casa GR, no Morro Ipiranga. O espaço, que vai abrir as portas em janeiro próximo, promete reunir obras de mestres artesãos das regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. De acordo com o empresário, o trabalho de curadoria já vinha sendo feito ao longo deste ano, e a proposta do espaço é oferecer uma experiência completa ao cliente. “Teremos exposições de mestres artesãos, música, e muito conteúdo para arquitetos, decoradores, turistas e o baiano que aprecia arte popular brasileira, diz.

(Divulgação)

Geo Rocha vai abrir loja de artesanato no Centro Histórico

Festa exclusiva

A turma da moda, da Bahia e de São Paulo, vai baixar no Morro do Escravo Miguel, em Ondina, para a virada de ano. Cerca de 60 convidados dos empresários Ticiano Santana e Samantha Urban, curtirão a passagem do ano na cobertura do primeiro, com direito a bufê assinado por Flávia Baquerizo e show da ex-The Voice, Bruna Barreto, que virá direto do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, onde vai se apresentar, para agitar o fim de noite da dupla. Antes, porém, a agitação ficará por conta da DJ Chell Aguiar.

(Foto:Tati Freitas/Divulgação)

Ticiano e Samantha preparam festão da virada

Virada no Wish

Quem também vai promover festa de fim de ano é o Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande. A festa será animada pela banda Africa Beat e a violinista Cely Venturini, além de DJ, para brindar a chegada de 2020. O Wish Hotel da Bahia irá oferecer jantar all inclusive, além de kids club e programação diferenciada do SPA durante a noite da virada. O ingresso individual custa R$ 650.

Mulher caçadora

A atriz Maria Zilda Bethlem lança, na próxima quinta-feira (19), às 19h, na Casa GR, no Morro Ipiranga, seu livro de memórias A Caçadora de Amor. Na obra, a artista se desnuda por inteiro revelando passagens de sua vida regada a muito trabalho e tórridos romances. Em conversa com a coluna, ela diz que nunca teve preconceito de raça, de sexo e nem de religião, e que “comeu” quem quis. “Do Rio, São Paulo, Paris e Nova York”, diz. Como esta filha de santo feita por Mãe Menininha do Gantois há mais de 35 anos, tem forte ligação com Salvador, quis saber dela se a capital baiana não estava incluída nessa lista de cidades da caçadora voraz. Sem titubear, respondeu: “o repórter para quem eu falei isso, esqueceu de citar a Bahia e Portugal”, ri. Esta é a bela Maria Zilda!

(Divulgação)

Maria Zilda lança livro no Morro Ipiranga

3 X 4 GENTE BOA

(Foto:Thiago Lima/Divulgação)

Vania Medeiros lança novo livro

Artista visual nascida em Salvador, Vânia Medeiros busca abordagens transdisciplinares em seus processos de criação e vem dialogando com etnografia, arquitetura, geografia, design e educação. Seu desenho é usado como um dispositivo de investigação em processos pessoais e relacionais, que ganha suportes diversos nos espaços expositivos, em ações urbanas e na literatura. No próximo dia 21, às 19h, ela lança, na galeria RV Cultura e Arte, o livro Caderno de Campo 2, que chega ao segundo volume (o primeiro foi de 2017), resultado da sua prática na área de educação. A artista, que foi indicada em 2017 e 2018 ao Prêmio Select de Arte e Educação, com o projeto Caderno de Campo, tem no currículo exposições individuais como Atlântida (2017) e coletivas como “⦿”, com curadoria de Catarina Duncan na Galeria Leme, em 2018. Mais recentemente, a soteropolitana participou do 36º Panorama da Arte Brasileira: Sertão, com curadoria de Júlia Rebouças, onde seu trabalho foi apresentado como uma grande instalação composta dos cadernos e registros das duas experiências, no Museu de Arte Moderna de São Paulo.



Boa direção

Elísio Lopes vai assinar a direção artística do show do maestro e instrumentista Luciano Calazans, que acontece no dia 15 de janeiro às 20h, no Teatro Castro Alves. O diretor e o maestro foram parceiros em outros eventos, como o DVD de Saulo, o show Pérolas Mistas com Brown, e no primeiro concerto que Ivete Sangalo fez com a Orquestra Juvenil da Bahia na Arena Fonte Nova, onde Luciano assinou os arranjos e a direção musical do espetáculo.



Mais +

A economia na cidade do Salvador está crescendo. A capital baiana aparece em 9º lugar no ranking das cidades com o maior Produto Interno Bruto (PIB), de R$ 63 bilhões, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada na última sexta-feira. Os números revelam que o município tem avançado em posições no ranking nacional ao longo dos anos e já figura entre as 10 maiores concentrações urbanas brasileiras que compõem cerca de 43% do PIB nacional.

Menos –

O número de crianças e adolescentes que são agredidas, sofrem violência psicológica ou são vítimas de tortura é de 233 por dia no país. Embora este já seja um número absurdo, os dados se referem apenas aos casos notificados, segundo revelou uma avaliação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), que pela primeira vez fez um levantamento sobre o assunto com o objetivo de alertar a sociedade e iniciar uma campanha de orientação para os pediatras que lidam com estes casos.