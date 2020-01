Ator Mário Gomes é diagnosticado com câncer de próstata

Foto: Renato Rocha Miranda/TV Globo

O ator Mário Gomes, 67 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata após fazer exames de rotina. Em um vídeo enviado nesta sexta-feira (31) ao programa ‘Hora da Venenosa’, da Record TV, ele explicou melhor sua luta contra a doença.

“Eu fiz operação há sete anos com um dos maiores médicos de próstata do mundo, e no ano passado meu PSA, que detecta o câncer de próstata, deu uma mexida. Em março vou fazer mais um exame”, contou ele ao programa.

Ao site Na Telinha, Gomes se mostrou otimista, ainda aguardando saber como será o seu tratamento a partir de agora.

“Tirei um tempo para mim e parei de trabalhar. Estou fazendo vários exames, tentando não me estressar e buscando também me alimentar de forma mais saudável e regular", contou ele, e completou: "estou seguindo as recomendações médicas para que nas próximas semanas, eu saiba realmente o que tenho”.