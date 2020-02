Ator Milton Gonçalves sofre AVC: 'estado inspira cuidados', diz hospital

O ator Milton Gonçalves, 86 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral isquêmico e está internado no no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ele foi submetido a uma cirurgia e o estado de saúde dele inspira cuidados, conforme boletim médico divulgado nesta quarta-feira (12).

“Meu pai está bem e gostaríamos de mandar um abraço para as pessoas que estão mandando energia positiva e carinho para a gente. Queremos agradecer a todos vocês e pedir que continuem rezando e mandando muito amor, estamos muito felizes com esse carinho", disse a filha do ator Catarina Gonçalves.

Milton foi levado às pressas ao hospital após passar mal na última segunda-feira (10). No hospital, após análise do seu estado de saúde, a equipe médica decidiu fazer uma cirurgia para conter a hemorragia cerebral.

O último trabalho de Milton na televisão foi o especial de Natal da Globo Juntos a Magia Acontece, na Globo.