Ator Orlando Drummond segue sem previsão de alta em hospital no Rio

O ator Orlando Drummond, 101 anos, continua internado com infecção urinária no Hospital Quinta D'or, no Rio de Janeiro.

O filho Orlando Cardoso contou ao G1 que ainda não há previsão de alta para o pai, que já está hospitalizado há mais de 20 dias.

O tratamento da infecção é feito com antibióticos fortes, que geram efeitos colaterais no idoso. "Apesar da boa resposta ao antibiótico, no trato da infecção, alguns efeitos colaterais passam a preocupar. Isso, às vezes, obriga uma redução de dose", explicou.

O filho diz que Orlando está sendo bem tratado e que a família acredita ems ua recuperação. De sexta para sábado, o ator chegou a melhorar, se alimentou e conversou com a filha pelo telefone.

Drummond já foi vacinado contra a covid-19, em janeiro, no Rio. A segunda dose ele recebeu no mês seguinte, em casa.