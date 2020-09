Ator pornô Ron Jeremy é acusado de 20 novos casos de agressão sexual

O ator pornô Ron Jeremy foi acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 15 anos e dezenas outras mulheres adultas, com 20 novas denúncias sendo registradas contra ele, segundo informou o Ministério Público de Los Angeles na segunda-feira (31). Em junho, Jeremy, 67 anos, já havia sido acusado de estuprar três mulheres e abusar de outras quatro. Ele está preso desde então.

Sua prisão acabou gerando uma onda de novas denúncias. Ele foi levado ao tribunal na segunda para a audiência. O advogado afirmou que Jeremy se declara inocente das novas acusações, assim como das anteriores.

Os abusos narrados agora teriam acontecido desde 2004 e o mais recente no Ano Novo de 2019. A adolescente teria sido vítima da estrela pornô durante uma festa em Santa Clarita, nos arredores de Los Angeles. As mulheres que o denunciam têm idades de 15 a 54 anos.

São cinco acusações de estupro, três de sexo oral forçado, seis de violência sexual restritiva e uma de conduta obscena com uma adolescente. Somando com as anteriores, já são 28 acusações de violência sexual.

Se condenado, Jeremy pode passar o resto da vida preso. Ele ficou famoso no mundo pornô ao estrelar produções como "Garganta Profunda II" e outros filmes por filmes nos anos 1980 e 1990.

Ele nega os crimes. “Ron, ao longo dos anos, por causa de quem ele é, foi praticamente amante de mais de 4.000 mulheres. E alegar que ele é um estuprador é mais além … quero dizer, as mulheres se jogam nele”, diz o advogado Stuart Goldfarb, que o representa.