Através de ações sociais, alunos da UNINASSAU vivenciam aprendizado na prática 

A abordagem humanizada é uma ferramenta cada vez mais importante no menu de habilidades que os profissionais devem apresentar ao ingressar no mercado de trabalho. Desde a demanda por um atendimento integral até o entendimento sobre o impacto da atuação profissional na sociedade, as faculdades têm investido cada vez mais em propostas que procuram aliar teoria e prática, através de uma filosofia de responsabilidade social.

A busca por uma vivência prática dos conteúdos que vinha estudando durante as aulas e a curiosidade em se aproximar da rotina da profissão fizeram a aluna do quinto semestre de Odontologia da UNINASSAU, Giselle Santa, decidir se juntar à Liga Acadêmica de Prevenção em Saúde da Família, grupo responsável pela proposição de ações sociais através da faculdade. “Desde o primeiro semestre, os professores sempre deram uma visão mais ampla de responsabilidade social, com visitas a escolas, creches e abrigos, onde orientamos crianças e idosos sobre higiene bucal e distribuímos kits higiênicos”, comenta.

Para Giselle, a valiosa experiência de troca através das ações sociais promovidas pela UNINASSAU é fundamental para uma formação completa. “A oportunidade de levar conhecimento e interagir com a população são muito importantes para que eu me torne uma profissional mais humana”, explica. “Ter esse olhar diferenciado sobre questões sociais e saber identificar as verdadeiras necessidades de quem busca atendimento, compreendendo as diferenças de cada um, garantem que o meu paciente tenha um resultado verdadeiramente positivo”, completa.

Tendo a responsabilidade social como uma das principais características dos seus cursos, a UNINASSAU trabalha todo semestre para apresentar um grupo de dinâmicas que buscam ajudar os alunos a fortalecer as suas habilidades profissionais. “A partir do terceiro semestre, eles já podem participar da Liga e tomar parte nas ações sociais. Em paralelo também temos a clínica-escola, onde os alunos atendem a população gratuitamente. Com a pandemia, algumas dessas atividades foram suspensas, mas temos buscado alternativas, pois entendemos a importância dessa vivência para a formação profissional dos nossos estudantes”, aponta Eduardo Martinez, coordenador do curso de Odontologia.

Pandemia

Apesar da pandemia do novo coronavírus ter reduzido a possibilidade de campanhas presenciais, a UNINASSAU continuou investindo nas ações sociais de maneira alternativa, é o que aponta o coordenador do curso de Farmácia, Wagno Alcântara. “Uma das formas que encontramos para não perder o ritmo nesse período de maiores restrições foi através das lives, buscando compartilhar informações. Afinal, em um período como esse, em que vivemos também uma pandemia de desinformação e fake news, o profissional de farmácia se torna fundamental na orientação da população”, explica.

Aluna do nono semestre de Farmácia, Lilian Lustosa, que chegou à UNINASSAU após uma transferência externa, se surpreendeu com a abordagem adotada na instituição. “Foi uma surpresa muito boa essa proposta de fortalecer não só a parte técnica dos estudantes, como a visão social”, destacou. “Atualmente temos feito muitas coisas através de plataformas digitais e, recentemente, participamos de uma live sobre o uso racional dos medicamentos e cuidados com a automedicação. Desenvolver esse olhar é fundamental para que sejamos profissionais eficientes no acolhimento dos nossos pacientes e o cuidado com a população em geral”, finaliza.



