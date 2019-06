Atriz chora após Whoopi Goldberg criticar divulgação de nudes

A atriz Bella Thorne recebeu muito apoio, tanto de de fãs e como famosos, após divulgar suas próprias nudes, no Twitter, no último domingo (16). A postagem foi em resposta à chantagem feita por um hacker, que ameaçava publicar as imagens. "F***-se você e o poder que você acha que exerce sobre mim. Vou escrever sobre isso no meu próximo livro", escreveu.

Apesar de muitos comentários positivos, veio um negativo - e que machucou Bella. Foi da atriz e apresentadora Whoopi Goldberg, que criticou a colega de profissão em seu programa 'The View'.

"Você não faz isso", começou Whoopi. Sunny Hostin, colega de bancada, tentou interromper, falando que "ela só queria compartilhar com uma pessoa".

Mas Goldberg seguiu: "Escute, quando eles estão hackeando você, eles estão hackeando todas as suas coisas - seja uma foto ou um milhão de fotos. Depois de tirar essa foto, ela vai para a nuvem e está disponível para qualquer hacker que quer isso. E se você não sabe que em 2019 isso é um problema... Sinto muito que você não faça isso. Você não pode se surpreender que alguém hackeie você. Eu não me importo com quantos anos você tem, você não tira fotos nuas de si mesma", falou.

Em choque, Bella - que ganhou destaque pela personagem CeCe Jones na série juvenil Shake It Up, do Disney Channel, e fez filmes como A Babá e D.U.F.F. - publicou um vídeo chorando. "Que vergonha, Whoopi. É uma vergonha para você colocar essa expor essa opinião para que cada jovem pense que eles são nojentos por tirar uma foto assim. Você devia se envergonhar".

A atriz continuou o desabafo: "Eu não vou mentir, eu quero dizer que eu me sinto muito nojenta, você sabe... Eu me sinto muito nojenta, Whoopi (...) Todo mundo viu minha m***. E eu só quero dizer que eu assistindo essa entrevista me fez sentir mal comigo mesma. E eu espero que você esteja feliz. Espero que você esteja tão feliz", disse, aos prantos.

"Wu realmente não quero mais ir ao 'The View' [programa de Whoopi], porque eu realmente não quero ser atacada por um bando de mulheres mais velhas sobre o meu corpo e minha sexualidade; eu realmente não me sinto assim e então eu vou cancelar minha entrevista", terminou.