Atriz Claudia Jimenez morre aos 63 anos no Rio de Janeiro

A atriz Claudia Jimenez faleceu neste sábado (20), aos 63 anos, em um hospital no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada pela família da artista.

A humorista já havia feito pelo menos três cirurgias no coração. Em 1999, ela colocou cinco pontes de safena no coração. Em 2012, fez a substituição de uma válvula aórtica. Em 2014, colocou um marca-passo.Também já havia enfrentado um câncer no tórax, passando por tratamento de radioterapia.

Entre seus vários papéis, Claudia ficou mais conhecida como a Dona Cacilda, da Escolinha do Professor Raimundo, e a Edileuza, de Sai de Baixo.

Vida como artista

Claudia nasceu no Rio em 1958 e tinha interesse em ser artista desde a infância. A estreia no teatro veio em 1978, na peça Ópera do Malandro, de Chico Buarque, na qual viveu a prostituta Mimi Bibêlo.

Nos anos 1980, entrou na TV participando do Viva o Gordo, de Jô Soares, na Globo. Ela vivia Pureza.

Foi na década seguinte que ela fez parte de um dos humorísticos de maior sucesso do Brasil, a Escolinha do Professor Raimundo. Como Dona Cacilda, ela eternizou o bordão "beijinho, beijinho, pau, pau", que brincava com a famosa despedida de Xuxa. Ela lembrou da participação com carinho em 2014. “Não era nem propriamente pelo personagem, mas pelo que eu vivi ali dentro. Foram seis anos de gargalhadas”.

Em 1996, veio outro papel marcante: a doméstica Edileuza, de Sai de Baixo, ao lado de Miguel Falbella, Marisa Orth, Tom Cavalcante, Luís Gustavo e Aracy Balabanian, na primeira versão.

Além dos humorísticos, Claudia também fez diversas novelas na Globo, como Torre de Babel, As Filhas da Mãe, América e a última, Haja Coração. Também teve carreira no cinema, com oito filmes, e como dubladora - ela foi a voz de Ellie em A Era do Gelo.