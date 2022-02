Atriz comemora beijo em Nos Tempos do Imperador: 'sou gay e tenho muito orgulho'

As personagens Vitória (Maria Clara Gueiros) e Clemência (Dani Barros) ficaram juntas no final da novela “Nos tempos do Imperador”, exibido nesta sexta-feira (4). O beijo entre elas foi muito comentado nas redes sociais, e defendido pela atriz Dani Barros em entrevista à colunista Patrícia Kogut neste sábado (5).

Dani Barros comentou personagem em Nos Tempos do Imperador (Foto: Reprodução)

"Eu costumo dizer que cresci assistindo aos beijos héteros na televisão e nem por isso me tornei hétero. Sim, sou gay e tenho muito orgulho em ser, pois acho as mulheres admiráveis", disse.

"Poder fazer uma cena dessas num período tão retrógrado, mesquinho e careta do nosso país é algo incrível. Desde que o mundo é mundo todo mundo se beija. A caretice veio bem depois. A cena foi ao ar no mesmo dia do beijo entre a Linn da Quebrada e a Maria no “BBB”. Achei isso muito importante. É dar voz para algo que sempre existiu", defendeu.