Atriz da Globo expulsa homem de vagão feminino no metrô; assista

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Laryssa Aires, que ficou famosa por interpretar a personagem Jéssica na novela teen Malhação, da TV Globo, se revoltou com um homem que não queria sair de um vagão feminino do metrô do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4).

A atriz, que recentemente participou da novela O Sétimo Guardião, aparece num vídeo divulgado nas redes sociais pedindo para o homem sair da área reservada às mulheres.

Diante da resistência em cumprir o limite de área, acabou sendo necessária a intervenção de um segurança, que retirou o passageiro do local após a maioria das mulheres reagir ao desrespeito.

Nas redes sociais, a atriz esclareceu a situação. No vídeo, Laryssa explica que chegou até o homem um tempo depois de outras mulheres pedirem para ele sair do vagão.

"A confusão estava acontecendo longe de mim, mas eu não me aguento. Eu fui até lá e perguntei a uma moça o que estava acontecendo. Ela me disse que ele não queria sair e estava batendo no peito dizendo que não iria sair e que não tínhamos direito nenhum", explica no início do vídeo.

Na gravação em sua página, Laryssa esclareceu que não tem a "menor necessidade de aparecer" e que fez o vídeo com o intuito de dar visibilidade ao assunto. "O que eu fiz ali foi para mostrar que nós mulheres temos voz. Foi-se o tempo que a gente abaixava a cabeça para eles", continuou, em resposta a internautas que criticaram a atitude.