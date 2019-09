Atriz da Globo reage ao ser criticada por namorar homens e mulheres

Foto: Divulgação/TV Globo

A atriz Lara Tremouroux chamou a atenção do público ao interpretar Catarina, na série Filhos da Pátria, da TV Globo, mas é sua vida pessoal que vem dando o que falar.

Na primeira temporada da série, a atriz namorava a estudante de biologia Bia Novaes, com quem trocava muitas declarações nas redes sociais. Na última segunda (23), no lançamento da nova temporada de Filhos da Pátria, Lara revelou ao site de Patrícia Kogut e à coluna de Léo Dias que estava em um relacionamento há seis meses com o diretor de cinema Phillippe Noguch, e que vem recebendo muitas críticas nas redes sociais por se relacionar com homens e mulheres.

A atriz de 22 anos reclamou da repercussão e chamou os críticos de “polícia da sexualidade alheia”.

“É muito chato isso. As pessoas ficam se colocando e colocando os outros em caixinhas. As pessoas são fluidas e livres. Graças a Deus, sempre tive o apoio da minha família para viver meus amores livremente. E ninguém tem nada com isso”, contou ela ao site de Patrícia Kogut.

Ao blog de Léo Dias, Lara também comentou sobre as críticas políticas que a série traz. “Fazer um trabalho tão político e engajado é uma das coisas que mais me dá orgulho em estar nesta série. Eu acho que como atriz é uma obrigação minha me colocar publicamente. Estamos vivendo um momento muito difícil. Não se trata mais de esquerda ou direita, e sim de um governo que fere os direitos humanos básicos. Acho essa série corajosa”, afirmou.