Atriz de Fina Estampa vende bolos na pandemia: 'Complementa o meu orçamento'

Intérprete de Jaquelaine na novela Fina Estampa, que está sendo reprisada na Globo, Janine Salles encontrou nos bolos e guloseimas uma saída para “não ficar parada” neste período de pandemia.

À revista Quem, a atriz - que também fez Êta Mundo Bom e Flor do Caribe - contou que sempre gostou de fazer bolos, mas que o período de isolamento apertou o orçamento e ela resolveu levar a coisa mais a sério.

“Sempre tive paixão por fazer doces, mas fazia de brincadeira e dava para amigos. Nesta quarentena, fiquei muito parada no início. Como não consigo ficar parada, um amigo me sugeriu essa ideia de começar a vender os bolos que sempre fiz muito bem. E acabou que deu certo. Várias pessoas começaram a encomendar e acabei gostando. Hoje a venda de bolos complementa o meu orçamento”, explicou.

À publicação, Janine contou que faz tudo com a ajuda da filha, Maria Julia, de seis anos. “Como estou ainda no começo a quantidade de produção é muito relativa ainda. Há mais procura nos fins de semana. Por enquanto só eu mesma e uma ajudante, minha filha (risos). O meu diferencial, inclusive, acredito que é esse, eu mesma que coloco a mão na massa e transfiro muito carinho no que faço. Tudo bem artesanal e fresquinho”, continuou.

Empolgada com o novo negócio, a atriz revelou que pensa até em abrir uma loja no futuro:

“Desde pequena amava ficar em frente à televisão assistindo Ana Maria, esses programas de culinária. Mas o meu forte mesmo é doce! Sempre encarei como uma terapia! Uma grande paixão depois da arte! Em breve a produção de bolo aumentará. Empreender no mundo culinário tem dado muito certo. Quem sabe até mais pra frente eu abro uma loja...”, completou.