Atriz de Game Of Thrones passará dois meses em Salvador

Foto: Reprodução/HBO

Salvador recebeu uma visita ilustre nesta quarta-feira (5). A atriz alemã Sibel Kekilli, que vive a personagem Shae na série de sucesso da HBO ‘Game of Thrones’, chegou à capital baiana e participou de algumas ações.

Ela participa da temporada 2020 do Programa de Residência Artística Vila Sul do Goethe-Institut Salvador, e já visitou a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA). Na oportunidade, conheceu o trabalho de enfretamento à violência contra as mulheres e promoção da autonomia econômica feminina promovido pela pasta.

Sibel Kekilli é uma das fundadoras da rede de mulheres UNIDAS, que tem como objetivo fortalecer os direitos das mulheres entre a América Latina, o Caribe e a Alemanha. Ela veio a Salvador para firmar parcerias que beneficiem baianas vítimas de violência doméstica.

E é capaz dos leitores se baterem com ela por aí. A atriz ficará em Salvador por dois meses, para realizar articulações com a pasta - os projetos desenvolvidos devem ser tocados posteriormente no estado.

Além de atriz, Sibel Kekilli é ativista, foi embaixadora da Terre des Femmes e recebeu a Cruz de Mérito Federal 2017 por sua luta por direitos iguais para meninas e mulheres.