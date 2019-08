Atriz Dira Paes é processada por seu condomínio, diz colunista

A atriz paraense Dira Paes, de 50 anos, passa por problemas na justiça por conta de prejuízos causados por uma obra em sua cobertura localizada no bairro do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

De acordo com seus vizinhos, a obra estaria sendo feita de forma irregular, o que resultou em danos à área comum do prédio e à outros apartamentos.

A colunista confirmou que a juíza da ação havia dado um prazo para a atriz instalar um novo telhado para proteção da obra e instalar uma bandeja de proteção, para evitar que detritos caíssem na área comum do prédio. Ambos sob pena de multas.

Procurada, Dira Paes se defendeu dizendo que trocou a empresa responsável pela obra e que após quase dez anos fechado e sem fiscalização, o imóvel apresentou desgaste natural.