Atriz do SBT faz cirurgia para retirar nódulo do seio aos 16 anos

A atriz Sophia Valverde, 16, conhecida por ser a protagonista da novela do SBT "Poliana Moça", foi submetida a uma cirurgia na quarta-feira (18) para a retirada de um nódulo no seio em um hospital especializado em câncer, em São Paulo.

"Eu precisei passar por uma cirurgia que me deixou muito ansiosa e tensa. Mas Deus, com a sua imensa bondade, fez com que tudo saísse da melhor forma possível e já estou em casa me recuperando", celebrou pelas redes sociais.

Em entrevista ao site Tribuna Online, Danielle, mãe da atriz, deu mais detalhes. Segundo ela, esse nódulo apareceu em dezembro. "Quando ela fez o ultrassom, estava com 2 centímetros. Fez biópsia e deu no resultado que era um Fibroadenoma (nódulo benigno)", explica.

"Mas ele cresceu demais, e o mastologista dela, o dr. Renato Cagnacci, achou melhor tirar. Já estava com quase 6 centímetros", revela. Sophia internou na terça (17), operou no dia seguinte, às 11h, e teve alta naquela mesma data depois das 20h.

Na postagem em que contou sobre o ocorrido, a atriz recebeu o carinho do público e de colegas de elenco. "Agradeço a todos amigos que me mandaram mensagens e vídeos pra me animar e pra me desejar boas coisas".