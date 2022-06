Atriz Elizangela perde papel em novela da Globo após se recusar a tomar vacina

A atriz Elizangela, de 67 anos, foi retirada do elenco de Travessia, próxima novela das 21h da Globo, por se recusar a tomar a vacina contra a covid-19. A trama está sendo escrita por Glória Perez.

A atriz não apresentou a carteira de vacinação com os comprovantes das quatro doses da vacina contra a covid-19 dentro do prazo estabelecido pela emissora, que seria no começo deste mês, e foi cortada do elenco. Ela deve ser substituída pela atriz Luci Pereira, sendo informações do F5, da Folha.

Bolsonarista, a atriz já declarou publicamente que é contra vacinas. Em 2020, ela chegou a comparar a obrigatoriedade da imunização com o estupro. "Penetração forçada sem consentimento… É estupro", disse.

No mês seguinte, ela foi internada em estado grave no Rio de Janeiro, com sequelas da Covid-19. Ao deixar a unidade, ela voltou a criticar a vacina. "Não [tomei], não posso e não quero, não é vacina, é experimento. Já está mais do que declarado, pelo próprio criador da vacina, que é realmente um experimento. Eu não sou cobaia. Sou a favor das vacinas, sempre tomei, mas nesse momento, não", disse em uma live.

Desde o ano passado, a Globo exige que todos os seus funcionários sejam vacinados contra a doença.