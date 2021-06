Atriz Fiorella Mattheis se casa com um dos herdeiros da Globo

A atriz e apresentadora Fiorella Mattheis casou com Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros da Rede Globo. Eles estão juntos desde 2017.

Fiorella publicou uma foto dos dois de 2006, quando ela tinha 18 anos e Roberto 22. "Esse mundão deu 4015 voltas e nos reencontramos, e agora pra sempre!", escreveu na legenda.

Juntos, eles viajaram em maio para a Europa, passando pela França, Espanha e Itália, onde aconteceu o casório.

O empresário cuida do braço de investimentos da Globo. Antes, cuidou da gestão esportiva da empresa. Ele tem um perfil discreto, mas a vida amorosa fez registros nas colunas sociais - antes de Fiorella, houve notícias de romances com as modelos Izabel Goulart e Ana Beatriz Barros, além da atriz Marina Ruy Barbosa.

Segundo reportagem do Uol, ele vem sendo preparo para assumir o comando da TV Globo. Em abril desse ano, o pai dele, Roberto Irineu Marinho, e o tio, João Roberto Marinho, trocaram de posições. João assumiu o Conselho de Admnistração do Grupo Globo, do qual Roberto Marinho Neto também faz parte.