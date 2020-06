Atualizada na Ásia, nova Hilux deverá estrear este ano no Brasil

Líder entre as picapes médias, a Hilux acabou de ser atualizada na Ásia e, ainda este ano, a Toyota deverá incrementar esses ajustes no modelo produzido na Argentina, que vem para o Brasil. Além das novidades estéticas, concentradas principalmente na dianteira, a picape ganhou uma nova central multimídia.

Tecnicamente, a principal mudança foi no motor diesel. O propulsor de 2.8 litros turbo passou de 177 cv de potência para 204 cv, um crescimento de 15,3%. O torque também foi ampliado em 11,1% e chegou aos 50,9 kgfm. Dessa forma, a Hilux poderá enfrentar suas concorrentes, que atualmente são mais potentes: Chevrolet S10 (200 cv), Ford Ranger (200 cv), Mitsubishi L200 (190 cv), Nissan Frontier (190 cv) e VW Amarok (180 ou 225 cv).

A suspensão, outro ponto fraco da picape, foi revisada. De acordo com a Toyota, os amortecedores, buchas e molas foram recalibrados para proporcionar uma melhor condução.

Esteticamente as principais modificações foram na dianteira da picape (Fotos: Toyota) Na Ásia uma das versões conta com alargadores nos para-lamas Na traseira da Hilux os retoques foram discretos No interior o grande destaque é a nova central multimídia Agora o equipamento é compatível com CarPlay e Android Auto Os detalhes do quadro de instrumentos da versão topo de linha No porta-objetos do console central foi instalada uma tomada de força

Desde quarta-feira os showroons das concessionárias de Salvador estão funcionando. O horário foi reduzido, de 10h às 16h, e as empresas se comprometeram a atender todos os requisitos de segurança para evitar o contágio do coronavírus. Para Ismael Oliveira, diretor comercial da Imperial Honda, “é importante que tudo ocorra da melhor maneira”.

Aurivalter Silva Jr., diretor comercial do Grupo GNC, também garante a segurança nas concessionárias do grupo: “com todos os cuidados que estamos tomando, a tendência é que o cliente fique mais à vontade”, explica.

Já Anderson Tolentino, gerente geral para Chevrolet, Volkswagen e F&I do Grupo Indiana, aposta na retomada do mercado. “Acredito que em junho já devemos ter uma retomada e ir para uns 50% do volume que era normal”, revelou. Para conquistar o cliente, essas concessionárias estão trabalhando com preços promocionais e flexibilidade para financiamentos. Todas elas operam com as oficinas em ritmo normal, tomando todas as precauções.



BALANÇO DE MAIO

Os dados fornecidos pela Fenabrave, federação de revendedores de veículos novos, apontam uma queda de 75,81% nas vendas de automóveis e comerciais leves no mês passado em relação a maio de 2019. A boa notícia é que houve um aumento de 11,76% na relação entre maio e abril deste ano.



DIVISÃO POR MARCA

Na soma das vendas de automóveis, que inclui os SUVs e comerciais leves, que contabiliza picapes e vans, a Chevrolet foi a marca que obteve maior participação em maio com 17,60% das vendas - o que corresponde a 9.968 unidades. Um empate na segunda posição entre Fiat e Volkswagen com 15,49% cada. Na sequência, com uma diferença pequena, vieram: Toyota (8,20%), Hyundai (7,99%), Renault (7,97%) e Ford (7,80%). Fechando o ranking, Jeep, com 4,55%, Honda, com 4,30%, e Nissan, com 2,85%. As demais somadas chegaram a 8%.



MAIS EMPLACADOS

Na disputa dos automóveis e comerciais leves o Chevrolet Onix foi o mais emplacado em maio, com 3.296 unidades. O Hyundai HB20 ficou com a segunda posição, com 2.218 carros, e a Fiat Strada apareceu na terceira posição, com 1.983 licenciamentos. O Renault Kwid somou 1.818 emplacamentos e ficou em quarto lugar, seguido pelo Fiat Argo (1.768), o quinto. Da sexta à décima posição ficaram: Ford Ka (1.719), Chevrolet Onix Plus (1.681), Fiat Toro (1.662), Volkswagen Gol (1.616) e VW Polo (1.570).

O Chevrolet Onix foi o modelo novo mais emplacado em maio no mercado brasileiro

(Foto: Fabio Gonzalez/GM)

MERCADO BAIANO

Na Bahia, o Chevrolet Onix também liderou. Foram 187 unidades, quase o dobro do Hyundai HB20 (95), que ficou com a segunda posição. O Ford Ka (86) ficou em terceiro e a Fiat Toro (84) em quarto. A quinta posição ficou com o Renault Kwid (81). Da sexta à décima colocação ficaram: Chevrolet Onix Plus (78), Toyota Corolla (76), Fiat Strada (67), Ford EcoSport (66) e Ford Ranger (64).



PAGANDO A CONTA

A Volvo anunciou que fará o reembolso do valor gasto em energia elétrica por um ano para todos os veículos híbridos plug-in vendidos neste mês. A iniciativa visa motivar os clientes a consumirem mais a energia das baterias, reduzindo as emissões de gases poluentes.

A Volvo Cars promete pagar a conta de energia de quem comprar um veículo híbrido plug-in da marca

(Foto: Volvo Cars)

O CARRO DE JAMES BOND

A Aston Martin já começou a produção do clássico DB5, coupé que ficou famoso em 007 Contra Goldfinger. São necessárias 4.500 horas para a produção de cada unidade do DB5 Goldfinger Continuation, que custa a partir de 2,75 milhões de libras esterlinas, que equivale a R$ 17,31 milhões