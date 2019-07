Audi aposta em SUV coupé

A diversificação de utilitários esportivos com carroceria coupé ganhou mais um modelo, o Q3. O SUV da Audi, que só era oferecido no formato tradicional, agora tem uma opção com estilo coupé. É a mesma solução que a BMW adotou no X4 e que a Mercedes-Benz adotou com o GLC. Chamado de Q3 Sportback, o novo modelo ficou mais comprido e baixo. Para ter jeito de coupé, diminui 3 cm na altura e aumentou 1,5 cm de comprimento em relação ao Q3 convencional. Na Europa, as vendas começam em setembro, mas ainda não há previsão para o mercado brasileiro. No país, a marca alemã ainda oferece a geração anterior do veículo, que era produzido no Paraná. O primeiro Audi com este tipo de carroceria foi o Q8, que concorre com o BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupé e o recém-lançado Porsche Cayenne Coupé.

O Q3 ganhou uma configuração coupé (Foto: Divulgação)

O ARROJADO DOUTOR ALEXANDRE

Faleceu no último sábado, aos 95 anos, Alexandre da Cunha Guedes, concessionário da Ford e da Toyota na Bahia. Engenheiro civil por formação, doutor Alexandre (como era conhecido), atuava no setor automotivo desde 1968, quando fundou a Guebor, representante da Toyota em Salvador e em Santo Antônio de Jesus. Na década seguinte, em 1974, o arrojado empresário se tornou parceiro da Ford e criou a Revisa, uma das três concessionárias da marca na capital e a mais antiga em operação. O Grupo Cunha Guedes mantém também o Yang Auto Center, um centro automotivo multimarcas em parceria com a Bosch, em Lauro de Freitas.

Cunha Guedes, o segundo da esquerda para a direita, na obra da Revisa em 1974 (Foto: Divulgação)

Novas opções para o série 3

A nova geração do BMW Série 3 começou a ser comercializada no país em abril apenas na configuração 330i. Agora, como esperado, a marca alemã confirmou a chegada da versão 320i para setembro. Até lá, o sedã estará disponível para reserva com preços promocionais. São três opções para a configuração 320i: a Sport, que irá custar R$ 195.950, mas que pode ser reservada por R$ 187.950, a Sport GP (de R$ 204.950 por R$ 199.950) e M Sport (de R$ 219.950 por R$ 217.950). Ao realizar a pré-reserva no valor de R$ 1 mil por meio do aplicativo da Rappi, o cliente receberá um crédito no valor de R$ 2 mil para gastar em produtos e serviços disponíveis na plataforma.

A BMW confirmou a chegada de novas versões do Série 3 para setembro (Foto: Divulgação)

F-150 ELÉTRICA

Ainda como protótipo, a F-150 elétrica puxou dez vagões de trem carregados e ainda 42 picapes, totalizando 560 toneladas. “As 42 picapes representam os 42 anos da F-150 como picape mais vendida da América”, explica a engenheira-chefe da Ford F-150, Linda Zhang. “Este teste mostra o nosso compromisso de manter a liderança absoluta em picapes e também o nosso compromisso com o futuro dos veículos elétricos”, acrescenta Ted Cannis, diretor global de eletrificação da Ford. Ainda não tem data para a estreia comercial da picape, mas a Ford planeja lançar uma F-150 híbrida no ano que vem. Essa configuração poderá ser usada como gerador móvel.

SUPERCARROS

Até amanhã acontece no Shopping Barra a quarta edição da Exposição Supercarros. Mais de 60 veículos estão expostos, incluindo modelos esportivos, elétricos, de luxo, antigos e motocicletas. Há também um espaço para a troca de miniaturas da Hot Wheels.