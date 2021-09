Audiência para discutir concessão da Ceasa é adiada

A audiência pública de apresentação do Projeto de Concessão da Ceasa, que estava prevista para acontecer nesta quarta-feira (1), foi adiada para o dia 16 de setembro, às 9h. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), que gerencia o Centro de Abastecimento de Salvador (Ceasa), a reunião tem como objetivo discutir o processo de concessão, que está sendo questionado pelos trabalhadores do local.

De acordo com a SDE, o adiamento tem o propósito de ampliar a escuta do público interessado. Durante a audiência, que acontecerá de forma virtual pelo YouTube da secretaria, o público poderá se manifestar através de um formulário que estará disponível na descrição da transmissão.

Em nota, a SDE ressaltou que já foram realizadas cerca de 20 reuniões abertas com a participação de representantes dos permissionários, comunidade civil, empresas interessadas e Ministério Público do Trabalho.

Na manhã desta terça-feira (31), um protesto foi organizado pelos permissionários e ambulantes na BA-526, conhecida como Cia-Aeroporto. Os manifestantes bloquearam duas faixas da via e atearam fogo em pneus e pedaços de madeira, além de impedir o acesso à Ceasa. Houve retenção e o congestionamento se estendeu até a altura da BR-324. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram até o local para conter o incêndio e ordenar o trânsito.

A concessão da Ceasa está prevista para acontecer ainda este ano, mas os trabalhadores querem uma revisão do plano e diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE), responsável pelo equipamento.

De acordo com a SDE, foi instituída, no dia 16 de agosto, uma comissão para acompanhamento dos atos de regulação dos usuários da Ceasa.

A Consulta Pública do processo de Concessão da Ceasa, aberta no dia 6 de julho, pode ser acompanhada através do site. Toda a população baiana pode participar do projeto, enviando sugestões através de formulário próprio disponibilizado no site e do e-mail: concessao.ceasa@sde.ba.gov.br.