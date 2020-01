Áudio atribuído a Val Bandeira nega racha de facção no Nordeste; SSP investiga atuação

Foto: Betto Jr./CORREIO

Um áudio que circula no aplicativo WhatsApp, atribuído ao líder da facção Comando da Paz (CP), Josevaldo Bandeira, o Val Bandeira, diz que o racha dentro organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina foi um “desentendimento”.

A gravação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (27), um dia após a Secretaria da Segurança Pública (SSP) criar um monitoramento especial no complexo.

Em nota, a SSP informou que a medida foi necessária após informações sobre uma guerra entre traficantes nos bairros da região (Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho e Vale das Pedrinhas) – o complexo é o reduto do CP, uma das maiores facções do estado.

Desde o último sábado (25), mensagens trocadas por integrantes do CP estremeceram a relação entre os integrantes que dominam as localidades da Chapada do Rio Vermelho e do Boqueirão, ambas situadas no Complexo do Nordeste de Amaralina.

O motivo é que um dos grupos teria “virado”, ou seja, passado a atuar pelo Bonde do Maluco (BDM), facção arquirrival. Esse estranhamento teria resultado na morte de um traficante da região. Além disso, membros do CP estariam incomodados com a falta de fornecimento de drogas, como maconha e lança-perfume.

Áudio

O áudio tem 24 segundos. O CORREIO manteve contato com moradores do complexo e todos afirmaram que a voz é de Val Bandeira. O áudio começa com a voz masculina tranquilizando a situação, que não haverá guerra, que o CP ainda mantém o domínio total no complexo.

“Só foi um desentendimento, não tem guerra, não. O bagulho é tudo 2, tudo 2, não passa nada. A família é uma só. Só foi um desentendimento”.

Ainda na gravação, que teria sido feita pelo líder da facção, é pedido para que a mensagem seja repassada aos moradores do complexo. “Pode passar para a população que está tudo 2, Ipiranga, Boqueirão, tudo é a mesma batida, ninguém vai tirar a nossa paz, não. Pode passar a visão geral para a população”, diz no áudio.

O CORREIO procurou a SSP e perguntou se a instituição tem conhecimento do áudio, se a voz realmente é de Val Bandeira e o que a pasta tem a dizer sobre isso. A assessoria de comunicação respondeu que o Serviço de Inteligência da SSP “apura a veracidade do suposto áudio”.

Mensagens

A notícia do racha interno do CP no Nordeste veio à tona através de mensagens nas redes socais, também confirmada por moradores da região. Segundo eles, o grupo que atua na Chapada do Rio Vermelho, liderado por Galo, teria passado a ser BDM – por várias vezes, a facção tentou invadir o complexo, sem sucesso.

Gerente do tráfico da Chapada, Galo está custodiado no Complexo Penitenciário da Mata Escura há cerca de um ano, mas os traficantes continuam sob suas ordens.

No sábado, a notícia do rompimento com a CP fez com que traficantes do Boqueirão – pelo menos 15 homens armados – fossem à Chapada do Rio Vermelho para tirar satisfação e teria matado um integrante do grupo de Galo, aumentando a tensão.

Diante da “visita” inesperada, traficantes ligados a Galo enviaram uma mensagem para o grupo do Boqueirão e fizeram reivindicações para não deixarem o CP. Uma delas é a volta do fornecimento de drogas, como maconha e lança-perfume, e a participação mais ativa da Chapada nas decisões do CP, uma vez que, o grupo é sempre o último a ser ouvido.

Ouça o áudio e confira a transcrição abaixo.

“O cara vai jogar no grupo aê, ó... Só foi um desentendimento, não tem guerra não. O bagulho é tudo 2, tudo 2, não passa nada. A família é uma só. Só foi um desentendimento. Pode passar para a população que está tudo 2, Ipiranga, Boqueirão, tudo é a mesma batida, ninguém vai tirar a nossa paz, não. Pode passar a visão geral para a população”.