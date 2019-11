Áudio de ambulante vendendo 'Skol latão' vai parar em série de Jason Momoa

A série "See", da Apple TV+, traz Jason Momoa vivendo um futuro pós-apocalíptico em que a humanidade parou de enxergar. Mas o que chamou atenção da internet foi um trecho de um episódio em que é possível ouvir no áudio um ambulante anunciando a venda de Skol latão.

A cena foi postada por um internauta no Twitter e viralizou. "Skol, Skol, Skol, Skol latão", grita o ambulante ao fundo.

Seriado medieval da Apple TV+ usando banco de áudio brasileiro com direito s ambulante vendendo Skol latão pic.twitter.com/0B6wu450Ns — eri (@erivaldoff) November 5, 2019

A gafe acontece a partir dos 23min40 do terceiro episódio, durante uma cena em um festival. O som ambiente deveria ser de burburinho ao fundo, sem discernir nada em particular, mas o ambulante se sobressai

A Apple informou que não vai comentar o caso. Ainda não se sabe como o inusitado áudio foi parar na série. O tuiteiro que postou o vídeo sugere que a empresa utilizou um banco de áudios e não percebeu, por se tratar de português, a frase dita. Outros sugerem uma coincidência linguística, já que "skol" é um nome de raízes nórdicas que seria usada para brincar e era também usada na língua nórdica antiga. O mundo de "See" tem certa inspiração visual nos povos escandinavos da Idade Média.

A empresa estreou no último dia 1º seu serviço de streaming e "See" é um dos destaques. A produção teve custo estimado de US$ 17 milhões por episódio, segundo a Variety, um padrão alto mesmo para Hollywood.