Áudios com ameaças de toque de recolher assustam moradores de Plataforma

Quatro dias após uma jovem ser morta a tiros dentro de uma igreja em Plataforma, áudios com ameaças de toque de recolher vêm circulando pelo WhatsApp e assustam moradores do bairro. Nesta quarta-feira (11), a Polícia Militar informou que tais ameaças não chegaram a se concretizar e não houve toque de recolher. Ainda conforme a corporação, assim que se tomou conhecimento de uma suposta briga entre traficantes rivais, o policiamento foi reforçado na região.

De acordo com um morador que por segurança prefere não se identificar, o conflito seria entre uma facção carioca e o Bonde do Maluco (BDM). O grupo do Rio de Janeiro estaria tentando tomar uma parte chamada de Alto do Manoel Monte, que seria área de influência do BDM. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) confirmou que a PM tem trabalhado na área para combater a disputa por pontos de venda de drogas entre facções locais.

O morador volta tarde do trabalho e conta que desde que o clima tenso se instaurou, às vezes precisa pedir para ser liberado mais cedo para conseguir chegar em segurança em casa.

“Esses novos estão tocando o terror, rodando tudo, assaltando, mandando fechar os locais. Eles querem tomar os Araçás, outra parte daqui que é do BDM. Está todo mundo com medo. Toda hora chegam áudios falando que não é para gente inocente aparecer na rua porque se estiver, vai sobrar. A gente fica com medo”, relata.

A SSP ressaltou que a Polícia Militar está atuando com unidades territoriais especializadas na região. Através de nota, o órgão acrescentou que ações de inteligência estão sendo promovidas pela Polícia Civil com o objetivo de identificar e prender os integrantes das duas organizações criminosas.

Unidade responsável por monitorar o bairro de Plataforma, a 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) fez rondas ostensivas tanto no bairro quanto na região de São João do Cabrito e adjacências, segundo informou a PM. Guarnições da Rondesp BTS, Batalhão de Polícia de Choque e da Operação Gêmeos ajudaram a reforçar as rondas.

A Polícia Civil disse que ainda não tem atualizações sobre as investigações da morte de Brenda Conceição do Carmo, assassinada dentro da igreja, na Rua Saul Oliveira, e que a autoria e motivação seguem sendo apuradas.