Augusto Aras recorre em processo contra professor e colunista da Folha de S. Paulo

O procurador-geral da República, Augusto Aras, apresentou um recurso à Justiça Federal do Distrito Federal no processo que move contra o professor da USP e colunista do jornal Folha de S. Paulo, Conrado Hübner Mendes.



Aras recorreu contra a decisão que havia rejeitado seu pedido para que Conrado Hübner fosse investigado por calúnia, injúria e difamação.



No recurso apresentado, o Procurador Geral da República diz que ao alegar que o posicionamento de Hübner faz parte da liberdade de expressão, a juíza Pollyana Kelly Maciel não considera a “inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas”.



A queixa-crime foi apresentada por Aras no fim de maio. O professor da USP chamou o PGR de “poste geral da República” e o acusou de omissão ao não abrir investigações sobre a gestão do governo federal na pandemia.



Apesar de seguir no processo contra o professor por conta de declarações do docente, na semana passada, quando Roberto Jefferson foi preso por posições antidemocráticas e ataques ao STF, Aras declarou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes era censura prévia.