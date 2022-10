Aulão ajuda jovens de escolas públicas na preparação para Enem 2022

Um aulão de revisão será realizado para alunos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano. Ao todo, serão quatro encontros com a presença de professores especialistas na prova.

Os encontros estão marcados para acontecer nos quatro sábados que antecedem a prova (dias 22/10, 29/10, 05/11 e 12/11), das 8h às 17h. Nos aulões haverá revisão do conteúdo e dicas de cada disciplina.

O evento é coordenado pelo Instituto JCPM de Compromisso Social, vertente social do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, que beneficia comunidades do entorno dos empreendimentos. Podem participar dos aulões jovens egressos do IJCPM e alunos dos colégios Estadual Carlos Marighella, Estadual Rômulo Almeida e Colégio Aliomar Baleeiro, no entorno do Salvador Shopping, e colégios Estadual Helena Matheus e Estadual 15 de Novembro.

Ao todo, a previsão é que sejam beneficiados 170 jovens. A ação acontece nos auditórios dos shoppings e tem parceria com o Quilombo Educacional Vilma Reis, que atua com pré-vestibular desde 2017.

As provas estão marcadas para os dias 13 e 20 de novembro.