Aulas 100% presenciais são retomadas na rede estadual da Bahia

As aulas da rede estadual de ensino voltaram a ser 100% presenciais nesta segunda-feira (18) na Bahia. As unidades escolares seguem um protocolo de combate à disseminação da covid-19 que inclui uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura, distanciamento social e higienização das mãos.

Esta é a terceira etapa do plano de retorno às aulas da Secretaria da Educação do Estado, antecedida pelo ensino totalmente remoto e pelo modelo híbrido. Por conta da pandemia, contudo, o governo destaca que ainda haverá atividades complementares on-line, mesmo com esse momento de volta. As atividades letivas na rede estadual seguem até 29 de dezembro.

“Aproveitamos esses outros modelos para experimentar o formato, aprendermos como conviver com a situação e prepararmos toda a infraestrutura da escola com álcool em gel, máscara, farda, ventiladores e capacitação dos servidores, a exemplo da equipe que prepara a alimentação escolar e da recepção. Toda a infraestrutura está pronta para acolher e receber", diz o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues.

Segundo o secretário, caso algum estudante ou servidor da educação precise comprovadamente ficar em casa por conta de algum motivo específico - seja ele psicológico ou algum grau de comorbidade - a assistência devida será dada.