Aulas gratuitas de bicicross são oferecidas em Salvador; saiba como se inscrever

De terça a sexta, o estudante Biel Ramos, 16 anos, tem um encontro marcado com um desafio radical. Primeiro, ele veste uma roupa azul que quase o cobre totalmente. Depois, coloca luvas e joelheira, calça o tênis, prende o colete, põe o capacete e sobe na bicicleta. Esse é o ritual antes de iniciar as manobras radicais feitas na Pista Tertuliano Torres, na Praia do Corsário, em Pituaçu, orla de Salvador. É que Cauã integra, há quatro meses, a turma do Projeto Pedal, que oferta gratuitamente aulas de ciclismo BMX, mais conhecido como bicicross.

"Eu tinha começado a pedalar. No dia que passei, vi o Projeto por acaso. Não me arrependi”, diz o rapaz, que não tem medo de aprender as diversas manobras que compõe o esporte ou conduzir a bicicleta frente aos obstáculos da pista.

“Os professores estão sempre auxiliando, passando a técnica e fazendo a prática com a gente. Foi um bom jeito que encontrei de ocupar o tempo, tão ocioso durante a pandemia", conta.

A família de Biel não precisou pagar por nenhum item de segurança. Todos são oferecidos pelo projeto para os alunos. O estudante Cauã Neres, 14, aproveitou a oportunidade. Ele anda de bicicleta só há quatro meses e já entende o apelo à modalidade. "Me ajuda a progredir e a 'me colocar na linha', como pessoa e como atleta", relata.

Na turma, os adolescentes convivem com pessoas de sete a 17 anos, foco do projeto, que já funciona há 10 anos, é executado pela Associação Bicicross de Salvador (ABS) e faz parte da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Dessa iniciativa já saíram nomes de peso, como Paola Reis que, dentre outros inúmeros títulos nacionais e internacionais, ganhou a medalha de prata nos jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru. Ela até tentou, mas não conseguiu uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio, realizadas em 2021. Desde 2008 que o BMX se tornou um esporte olímpico e, hoje, é uma das esperanças de medalhas para a Bahia.

O diretor do projeto, Leonardo Gonçalves, valoriza a experiência de se praticar um esporte olímpico. “Aqui é oferecida a oportunidade da cultura da bicicleta, através do BMX. Aqui se aprende a cultura da prática de atividade física que beneficia a saúde infantil”.

Saiba como se inscrever no projeto

No total, são mais de 200 jovens atendidos e ainda há vagas disponíveis para os interessados. Para participar, você precisa apenas saber pedalar e, no ato da inscrição, deve apresentar comprovantes de matrícula escolar, de residência, cópia da carteira de identidade, atestado médico original, além do CPF do adulto responsável.

Apesar do intuito de formar novos atletas, a ideia central do projeto, para Wilton Brandão, diretor de Fomento ao Esporte da Sudesb, é estimular a inclusão social. "Temos também outras escolinhas de natação e futebol. Mas na modalidade BMX, é preferencial que o aluno esteja matriculado numa escola da rede pública e que more em bairros populares no entorno desta pista", diz.

Magdiel Oliveira atende aos requisitos e faz parte do projeto desde 2018, quando tinha apenas 10 anos. Nesse tempo, ele sentiu que as aulas o ajudaram a trabalhar questões pessoais que vão além do esporte.

“Eu era muito ansioso, sofria com ansiedade e as aulas me ajudaram a controlar isso, na disciplina também, o bicicross me ajudou bastante. Agora sou muito mais tranquilo e consigo ver um futuro nesse esporte”, conta.

Aos interessados, as aulas práticas e teóricas ocorrem terças e quintas-feiras, das 14h às 16h; e quartas e sextas-feiras, das 8h às 10h, e os alunos têm à disposição todos os equipamentos necessários, como bicicleta, acessórios de proteção e segurança como luvas, capacetes, joelheira, cotoveleira e coletes, além de itens de segurança sanitária como álcool gel, água e sabão para lavagem de mãos e termômetro para medição de temperatura.

Por mais que haja a preocupação com a contaminação por covid-19, Wilton ressalta que o BMX não é um esporte de contato. Mesmo assim, o Projeto Pedal foi suspenso no ano passado e retomado este ano, em sua 3ª edição. "Nós estabelecemos metas para um período, avaliamos os impactos para decidir se vamos renovar a parceira, mas é impossível não renovar com os claros impactos na vida dos estudantes e das suas famílias", justifica.

O ciclismo BMX, ou bicicross, surgiu na década de 1960 como uma brincadeira. Na Califórnia, Estados Unidos, crianças imitavam seus ídolos do motocross com suas bicicletas, construíam pistas e faziam corridas informais. Só em 1981, a Federação Internacional de BMX foi fundada e a modalidade se desenvolveu rapidamente, até chegar nos jovens de Salvador.

