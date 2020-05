Aulas nas escolas estaduais continuam suspensas por mais 15 dias

O governador Rui Costa anunciou em live que extendeu por mais 15 dias (até 2 de junho) o decreto que determina a suspensão das aulas nos colégios estaduais da Bahia. O transporte intermunicipal entre cidades com casos confirmados de covid-19 nos últimos 14 dias também segue suspenso.

No anúncio, o governador Rui Costa disse que as medidas de isolamento adotadas estão dando bons resultados, mas que são necessários mais 15 dias para uma melhor compreensão do cenário.

Como prova dos resultados, Rui Costa trouxe um dado que mostra que cerca de 90% dos casos da covid-19 no estado estão concentrados em 11 cidades da Bahia, apontando que a maioria das cidades da Bahia estão em situação controlada.