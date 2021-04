Aulas presenciais serão retomadas na segunda (3) em Mata de São João

Em Mata de São João, onde os alunos da rede municipal de ensino retornam às aulas presenciais na próxima segunda-feira (3) depois de pouco mais de um ano afastados dos colégios, tudo já está alinhado para a volta. De acordo com a Prefeitura, a Secretaria de Educação da cidade preparou toda estrutura física das escolas e os profissionais para receberem os alunos com o máximo de segurança.

A volta por lá acontece em um momento que os casos de contágio pelo coronavírus no município entraram em queda no último mês. Do dia 26 de março até ontem, a quantidade de pacientes ativos com a doença caiu em 57% e o número de pessoas em monitoramento teve queda de 71%.

Retorno acontece com estrutura das escolas adaptada aos protocolos contra a covid-19 (Foto: Reprodução/PMSJ)

Volta necessária

O prefeito João Gualberto (PSDB) defendeu o retorno reafirmando a educação com atividade essencial. “Na maioria dos países do mundo tudo parou devido à pandemia, mas as crianças continuaram indo às escolas. Aqui não pode ser diferente”, argumenta.

Ele ainda ressaltou a parte estrutural das escolas como mais um motivo para acreditrar que a volta seja segura. “Em Mata de São João oferecemos todas as condições de segurança sanitária e de orientação para os nossos estudantes voltarem às aulas presenciais com segurança. Por isso não tem mais sentido deixar que eles sigam prejudicados”, explica Gualberto.

Adaptações

Ao todo, Mata de São João tem 27 escolas e nove creches. Em um primeiro momento, os alunos serão divididos em dois turnos para que haja uma menor quantidade de estudantes nos ambientes escolares. Nas duas escolas que ainda não operam em turno integral no município, as aulas vão acontecer em dias alternados. Nas escolas João Pereira, na comunidade de Açuzinho, e Áureo de Oliveira, em Malhadas, as atividades vão acontecer às segundas, às quartas e às sextas para um grupo e às terças e às quintas para outro grupo. A cada semana as turmas revezam os dias.

Para o secretário de educação Alex Carvalho, o programa Escola Aberta, que oferece atividades pedagógicas e lúdica em algumas escolas desde o dia 22 de março, foi uma experiência muito importante para testar a segurança dos ambientes escolares. No período, ninguém dos cerca de 550 alunos e nem os profissionais que participaram de forma voluntária das atividades contraíram o coronavírus. “O Escola Aberta nos mostrou que é possível sim a volta às aulas com muita responsabilidade. As escolas são os espaços sociais mais seguros para as crianças”, garante Carvalho.

Protocolos

A volta às aulas presenciais em Mata de São João será cercada de protocolos de segurança. Assim como no Escola Aberta, os cuidados já começam no transporte escolar, onde as medidas de higiene e de distanciamento são rigorosamente cumpridas. Nas escolas, os alunos higienizam as mãos em pias instaladas na entrada de todas as unidades e passam por aferição de temperatura. Tapetes desinfetantes também foram instalados, assim como regras de distâncias no acesso às dependências. Há também procedimentos de higiene e distanciamento no acesso ao lanche escolar.