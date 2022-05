Aumento de custos é desafio para o agro em 2022

Hora da gestão

Após um ano de 2021 marcado por uma alta nos preços dos produtos agrícolas bem acima do que se verificou nos custos de produção, o período agrícola atual vai exigir dos produtores um maior nível de controle das suas margens, avisa Renato Magni, vice-presidente comercial da Indigo. “Agora em 2022, os custos começaram a acompanhar subidas dos preços. A demanda de capital é maior e as margens de vendas, tanto dos cereais quanto do algodão, já não estão mais tão atrativas”, analisa o executivo da startup norte-americana, que no mercado brasileiro atua com a oferta biotecnologia. Ele recomenda inclusive atenção aos produtores para eventuais ajustes de mercado no futuro que compliquem ainda mais o cenário.

Mercado atrativo

Renato Magni destaca a importância do mercado baiano para a empresa, por conta do “alto nível de profissionalismo e da busca por tecnologia” no campo. “A Bahia têm produtores grandes, tecnificados, que se destacam na produção de soja e algodão”, explica. Prova deste foco, complementa, é que o estado e o Mato Grosso são os únicos no Brasil em que a empresa trabalha com a venda direta de produtos, além dos canais indiretos. Segundo ele, a Bahia ampliou a sua participação nos negócios da empresa, passando de 15% no faturamento, para 22%%. “Isso no contexto de uma empresa que cresceu 12 vezes desde que chegou ao Brasil”. No estado, a empresa quintuplicou o tamanho da operação desde a chegada ao Brasil, há 2,5 anos.

Novos negócios

Além de manter a atuação com biotecnologia, a Indigo aposta suas fichas no início de dois novos negócios no país, de marketplace de grãos e no programa de crédito de carbono. “Sabemos que existe uma visão internacional sobre a agricultura negativa, mas nós sabemos o nível de responsabilidade dos produtores, o que inclui a Bahia”, pondera. Segundo ele, a empresa chega para promover “práticas que já são empregadas” por aqui.

Ranking

A distribuidora baiana de combustíveis Petrobahia ficou na quarta posição no ranking de postos bandeirados na Bahia, em abril, com 2,32% – o equivalente a 73 pontos de revenda. Os dados foram divulgados pelo Sindicombustíveis-BA, a partir dos dados da ANP. De acordo com o presidente da empresa, Thiago Andrade, o objetivo é manter o crescimento através de investimentos em infraestrutura e rede fidelizada ano após ano. “Em 2022 serão inauguradas novas filiais, reforçando a estratégia de investimentos em mercados que apresentam deficiência de atendimento”, afirma.

Expansão

O Five Sport Bar, maior sport bar do Brasil, projeta a décima unidade da rede para o segundo semestre no Rio de Janeiro. Os sócios da marca projetam ainda tornar o Five uma grande marca nacional, com unidades em todos os estados do país, além de estudar uma expansão para outros país. Terrenos já estão sendo pesquisados em Miami (EUA) e Madri (Espanha). A rede movimenta mais de R$ 60 milhões por ano, nas unidades em Salvador, Lauro de Freitas e Itabuna, na Bahia; Brasília, Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo, além de Maceió, que será inaugurada ainda em maio.

Nova loja

A Pernambucanas inaugura, ainda no primeiro semestre de 2022, mais uma loja em Salvador. A 13ª unidade na Bahia será no piso L2 do Salvador Norte Shopping, com cerca de 1.300m2. A marca, em expansão pelo país, já conta com mais de 470 unidades.