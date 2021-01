Autodidata, chef baiana conta como construiu o melhor restaurante do Litoral Norte

Nalva Oliveira (divulgação)

Você já percebeu que os lugares dos mais quais mais sentimos falta geralmente são aqueles que têm alguma boa história? É o caso do restaurante Taverna Paradiso, na Praia do Forte. Quem frequenta o lugar logo se apega ao sorriso largo e fácil da chef Nalva Oliveira. É ela que comanda o lugar há 22 anos e compartilha sua trajetória de conquistas com quem frequenta o estabelecimento.

Cozinheira de mão cheia, Nalva começou a entender do assunto ainda criança vendo a avó fazer as delícias típicas de quem é de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo baiano. "Sou autodidata. Aprendi a cozinhar com minha avó e sempre ia experimentando", revela.

Já adulta, em Salvador, se apaixonou por um italiano, casou-se, teve três filhos e juntos criaram, em 1988, o lugar que se tornou referência gastronômica da Bahia. Da mistura de Brasil com Itália vieram novas receitas: “Gosto muito de criar. Boto toda a minha emoção nos pratos que faço e converso com todos os meus clientes”, conta Nalva, que passou 45 dias em Firenze, na Itália, para se aperfeiçoar. O casamento se desfez, mas a amizade e confiança continuam.

Hoje, Nalva toca o Taverna com planos de expansão: “Vamos abrir uma unidade em um hangar que está sendo implantado no início da vila de Praia do Forte”, revela.

Lucinha Araújo (foto: Miguel Sá/divulgação)

Mãe de Cazuza, Lucinha Araújo vai desembarcar em Salvador

Lucinha Araújo, mãe de cantor Cazuza (1958-1990), vai desembarcar em Salvador para celebrar o 2 de fevereiro. Mesmo que a festa não tenha a sua força estética por conta da pandemia, não será difícil para Araújo se conectar com um dos momentos mais marcantes do nosso verão. Por aqui, Lucinha será hóspede do casal Flora e Gilberto Gil, no apartamento do Mansão Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória.

Paulo Cesena (foto: Alô Alô Bahia/Elias Dantas)

Presença de peso

O diretor-presidente de Rede Bahia, Paulo Cesena, prestigiou o almoço que Moura Dubeux promoveu quinta-feira, no Restaurante Amado, em Salvador, para apresentar três empreendimentos imobiliários que serão erguidos na cidade. Na ocasião, Paulo foi recebido por Fernando Amorim e Diego Villar, respectivamente, diretor regional e CEO da incorporadora.

Thais Bahia e Isaac Edington (foto: Fabrício Costa)

Cerimônia intimista

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, se casou no civil com a executiva Thais Bahia, nessa sexta-feira, em Salvador. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia foi restrita à família.

Reforço no time

Após um período de adaptação, que reforçou o posicionamento da unidade do Corredor da Vitória como bistrô, a Coffeetown Salvador acaba de anunciar a chegada da chef Karine Poggio, que passa a integrar a equipe da marca, à frente da coquinha quente. A partir de 15 de fevereiro, a unidade da Pituba, recém-inaugurada na Villa San Luigi, também contará com cardápio de Karine sempre no almoço.

Reconhecimento

O Blue Praia Bar, localizado na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, acaba de ser indicado como um dos locais indispensáveis da cidade para ser visitado, em artigo publicado esse mês na versão internacional da Revista Forbes. "Muito gratificante poder ver o trabalho que você busca fazer por sua cidade ser apresentado pelo mundo. Temos a felicidade de estar no lugar mais lindo do mundo e o desejo incansável de contribuir com nossa cidade só aumenta a cada dia. Estamos muito felizes!”, disse ao Alô Alô o empresário Hugo Gusmão, um dos proprietários do espaço.

Olhar poético

Na próxima segunda-feira (1), véspera do Dia de Iemanjá, será aberta a exposição YéYé Omó Ejá, realizada pelas fotógrafas Ana Kruschewsky, Marta Suzi, Nayara Rangel e Vânia Viana, na Galeria Fragmentos do Espaço Pierre Verger, em frente ao Porto da Barra. O objetivo da mostra é proporcionar um olhar poético sobre o 2 de fevereiro, suas crenças e tradições.