Autor de chacina é preso enquanto curtia São João na Bahia

Um homem suspeito de ser um dos responsáveis por uma chacina que matou cinco pessoas em abril foi preso enquanto curtia uma festa junina em Cruz das Almas, na madrugada deste domingo (26). Segundo a assessoria da Polícia Civil, o homem teve o mandado de prisão cumprido dentro do circuito do São João, enquanto curtia a festa.

Ele foi identificado por policiais da delegacia da cidade e conduzido à Delegacia Especial de Área (DEA). Na ocasião da chacina, quatro homens e uma mulher foram mortos a tiros. "Ele atribui a disputa pelo tráfico de drogas como a motivação do crime", explicou o delegado titular de Cruz das Almas, o delegado Felipe Ghiraldelli.

O local onde o homem estava, entre as pessoas no circuito da festa, contribuirá para outras investigações, de acordo com a polícia. "É uma importante prisão. Estávamos realizando nosso trabalho de investigação e busca de eventuais criminosos no local do festejo, quando foi possível identificá-lo e de forma eficiente, nossa equipe o deteve e fez a condução. Essa captura vai colaborar para a localização dos outros envolvidos", completou o delegado.

Depois de ser apresentado na DEA instalada no circuito, ele foi encaminhado à sede da delegacia da cidade, onde está custodiado à disposição da Justiça.