Autor de dois gols contra o Santos, Thaciano comemora: 'Fui feliz'

Thaciano encontrou o caminho do gol duas vezes na estreia do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele comemorou aos 37 segundos e aos três minutos do segundo tempo do jogo diante do Santos, disputado na noite deste sábado (29), em Pituaçu. O zagueiro Juninho marcou depois e fechou o placar de 3x0.

Após o apito final, o volante comentou a partida diante da equipe paulista. "Sabíamos da dificuldade que seria o jogo. O Dado passou para nós, sabíamos como a equipe do Santos é, uma equipe difícil de se jogar. Tivemos um jogo mais forte no início do primeiro tempo. No início do segundo tempo fui feliz nas duas finalizações. Agora é sequência porque já tem mais uma batalha", afirmou Thaciano.

O Bahia volta a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo sábado, dia 5 de junho, às 21h, quando visita o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid. Antes, o tricolor vai enfrentar o Vila Nova, na terça-feira (3), às 16h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O confronto é o primeiro válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida de volta será no dia 9, às 19h, em Pituaçu.