Autor de gol na estreia pelo Vitória, Guilherme promete 'melhorar bastante'

Após sofrer com o poderio ofensivo na última Série B, o Vitória renovou o setor para a temporada 2022. Foram cinco atacantes contratados para o ano - a começar por Guilherme Queiroz, o primeiro confirmado. E ele já começou no clube como manda o manual.

Em sua estreia com a camisa rubro-negra, o jogador balançou as redes e ajudou o Leão no empate em 1x1 com a Juazeirense, no Barradão, pela rodada de abertura do Campeonato Baiano.

Aos 31 anos, Guilherme estava no Novorizontino desde 2020 e, na temporada passada, subiu com o time da Série C para a Série B. Ao todo, marcou cinco gols e terminou como o artilheiro da equipe na terceira divisão. Agora no Vitória, o atacante não escondeu a felicidade por defender o time e fazer seu primeiro gol.

"Alegria enorme. Acho que todo atacante quer estrear fazendo gol. Feliz demais pela oportunidade, sempre tive vontade de jogar no Vitória, e não tem coisa mais gostosa que estrear com gol. Ficamos devendo um pouco, em questão de resultado, mas eu, particularmente, fiquei muito feliz por ter feito o gol", disse.

"Todo atacante quer estrear fazendo gol. É importante, dá mais confiança para os próximos jogos", completou.

Guilherme foi um dos titulares do time do técnico Dado Cavalcanti contra a Juazeirense, e avaliou sua performance. Para ele, ainda há o que melhorar na questão física e no entrosamento com os outros jogadores.

"Ainda é o primeiro jogo da temporada. A gente vem em uma semana bem forte. Com o tempo, vamos nos adaptando, temos muito para melhorar. Estou em torno de 70%, e acho que vai melhorar bastante ainda. Trabalhar bastante para chegar o mais rápido possível aos meus 100% e ajudar ainda mais a minha equipe e dar alegria à torcida com mais gols", comentou.

Vale lembrar que Dado teve problemas para escalar o time, já que o Vitória sofreu com um surto de covid-19. Sete jogadores ficaram de fora da partida, com resultados positivos para a doença: o goleiro Caíque, os zagueiros Mateus Morais e Carlos, o volante Alan Santos e os atacante David, Dinei e Jeferson Renan. Além disso, o elenco teve um curto prazo de treinamento, com 13 dias de pré-temporada.

"Para todo jogo, a gente vai trabalhar forte. Por ser o primeiro, a gente até movimentou bastante, tivemos chances de gols. Isso foi importante. Acho que tem tudo para agregar e melhorar ainda mais, com entrosamento. São praticamente duas semanas de treinamento, juntos, com os outros companheiros. Temos tudo para melhorar. Espero poder ajudar meus companheiros e minha equipe", afirmou Guilherme.

O atacante poderia ter balançado as redes mais vezes em sua estreia, se não houvesse desperdiçados duas oportunidades. Ele reconheceu que ficou devendo na 'tranquilidade' e prometeu ser mais efetivo nas próximas partidas.

"Faltou um pouco de atenção, o detalhe. Se fosse um pouco depois, teria feito diferente. Dava para ter feito três gols. Um pouco mais de tranquilidade. Se fosse depois, estaria mais ambientado ao jogo e teria feito mais gols. Mas feliz por ter feito gol. A gente trabalha para fazer o gol. Principalmente atacante, que quer estrear com gol. Vou trabalhar bastante, melhorar as minhas finalizações para poder, próxima vez, ser 100%. Ter três chances e fazer os três gols", garantiu.

A nova chance de Guilherme Queiros pode acontecer já neste fim de semana. O Vitória volta a campo neste domingo (23), às 16h, para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

Veja outros trechos da entrevista de de Guilherme Queiroz:

Maior dificuldade contra a Juazeirense

O tempo. Para todo mundo, estava muito quente, até se acostumar com o sol. Acho que a gente trabalhou bem. Por ser primeiro jogo, tem muito a melhorar. O professor Dado vem falando bastante com a gente. Por ser primeiro jogo, a gente mostrou muito bem. Espero poder melhorar mais e dar mais alegria para a torcida, com mais gols. Esse é meu maior objetivo. Estou muito feliz de ter estreado com gol.

Característica

Anos atrás, eu jogava como beirada. Depois começou a mudar, o beirada acompanha muito o lateral. Então eu me coloquei como centroavante, mas um centroavante mais moderno, de movimentação, que fica centralizado, mas sabe fazer movimentação. Cai bastante nas costas do zagueiro, dá assistência, opção para o meia, para o próprio beirada, para fazer gol.

Time unido

Todo mundo vem trabalhando junto, em um só objetivo. Quando é para pressionar, é todo mundo. Todo mundo está no mesmo objetivo, tanto para jogar quanto para marcar. A nossa força verdadeira é o conjunto.