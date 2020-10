Autor de gol tricolor, Saldanha lamenta derrota para o Sport

O Bahia voltou a perder no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (4), o tricolor tentou até os últimos minutos, mas foi superado pelo Sport por 2x1, em Pituaçu.

Autor do único gol do Bahia na partida, o atacante Saldanha comemorou mais um tento, o segundo dele no Brasileirão, mas afirmou que o placar não foi justo. Para ele, o Esquadrão merecia a vitória.

"Feliz pelo gol, mas a derrota foi injusta. Nossa equipe criou mais para sair daqui com o triunfo. Infelizmente eles acharam dois gols e saíram daqui com a vitória", disse o atacante.

Diante do Sport, o Bahia chegou a marcar o gol de empate aos 49 minutos do segundo tempo, em chute de Gregore de fora da área, mas o árbitro de vídeo pegou toque de mão de Clayson na jogada e anulou o lance.

Com 12 pontos, o Bahia está na 16ª colocação, com a mesma pontuação do Coritiba, primeiro time na zona de rebaixamento. O time baiano supera o Coxa no saldo de gols: -7 contra -8.

O próximo compromisso do Bahia será na quarta-feira (7), quando recebe o Vasco, às 19h15, no estádio de Pituaçu.