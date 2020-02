Autor de texto que falava sobre a ausência da Baiana System no Carnaval da Bahia em 2020, que acabou viralizando antes da banda anunciar sua agenda oficial, o jornalista Alexandre Lyrio, do CORREIO, conversa com o também jornalista Ivan Dias Marques sobre os rumos da banda no Carnaval e sua participação na mudança democrática da maior festa popular do mundo. Ouça:

