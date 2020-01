Autora baiana lança livro que valoriza o empoderamento feminino

Depois de concorrido lançamento em Nova York em dezembro passado, a baiana Rebeca Danieli lançará, no próximo sábado (18), a versão em português do seu livro “Viva Pela Sua Própria Força”. Será em evento para convidados e a imprensa, na Barraca do Lôro, em Stella Maris, a partir das 17h.

O livro, que já está disponível em formato Ebook e à venda na plataforma Amazon, traz um relato biográfico das relações da autora, que passou por diversas situações, que vão de um relacionamento abusivo e violência até o encontro da felicidade plena. É uma história que valoriza o empoderamento feminino e as ferramentas de força e superação íntimas tão discutidas nos dias atuais.

Rebeca Danieli (Foto: Divulgação)

“Já tenho planos de escrever um segundo livro e meu desejo maior é mostrar que temos dentro de nós a força para a transformação e superação”, nos revelou. “A nossa própria força é capaz de nos levar aos nossos sonhos com lindas surpresas na vida”, completou.

Um lançamento da edição em São Paulo está entre os planos de Rebeca, que ainda promete transformar a história em palestra e rodar o mundo. Olho nela!