Autora que aborda temas como feminismo e maternidade lança livro no Rio Vermelho

A escritora Maíra Castanheiro é baiana radicada em Santa Catarina (Foto: Divulgação)

A escritora baiana Maíra Castanheiro lança na próxima quinta-feira (21), em Salvador, o livro 'Cartas para Maria Alice', que reúne memórias de uma mãe nos sete primeiros anos de vida da filha. A obra traz cartas endereçadas à filha dela, Maria Alice, ao longo dos seus sete primeiros anos de vida.

O livro é uma produção independente e será lançado em duas cidades nas quais Maíra morou e cultiva afetos, Salvador, onde nasceu e cresceu, e Florianópolis, onde reside atualmente. O lançamento na capital baiana ocorre no Tropos Gastro-bar, no Rio Vermelho, a partir das 20h. Em Florianópolis o lançamento será no dia próximo dia 6, às 19h30, na A Casa Âme, no Itacorubi.

Ela e outras

A autora é historiadora e compartilha no seu texto histórias pessoais que contam ainda sobre a experiência de outras mulheres que questionam o lugar naturalizado de uma maternidade romantizada onde o ideal de feminilidade é quase sempre o de negação aos próprios desejos.

Com um texto encarnado, as cartas reúnem memórias escritas em diferentes momentos de sua vida, em diferentes cidades que morou, com descobertas, angústias, desabafos e encantamentos sobre a maternidade e sobre si mesma.

A mulher que se faz mãe, a mãe que se faz mulher, esse é um possível caminho de leitura por entre os sentimentos que escorregam das palavras de Maíra, uma mulher que antes de tudo se auto nomeia como antiproibicionista.

Numa das cartas ela diz: “É isso, filha. E agora que a primavera se aproxima é também o teu primeiro setênio, penso nisso, na imagem que tenho construído de mim mesma. Que ser mãe tem sido um eterno encontro com a sombra, com a luz. A responsabilidade de ser espelho me faz refletir a beleza que somos: de unidade e soma. De carne e karma. Que nosso líquido é sangue, leite, lágrima. Que nosso sonho ão é minhoca da nossa cabeça, mas sim minhoca que anda debaixo da terra, e a minhoca tem muitos corações que é pra dar conta de todos os sentimentos do mundo que vão pra debaixo da terra virar sonho, criar raízes pra dar força pra gerar vida: árvores. Tipo isso, árvore genealógica mesmo”.

Aniversário

O lançamento do livro em Salvador vai acontecer no dia em que Maria Alice completa 7 anos e a autora explica por que escolheu esse momento para realizar o lançamento.

“Maria Alice irá fazer sete anos e eu considero que o primeiro setênio é o mais importante de nossas vidas, por isso estarei lançando este livro, pra ela. São cartas que escrevi pra ela ao longo destes sete anos. Essas cartas falam da minha relação com ela, sobre drogas, guarda compartilhada, sobre saudade, sobre o que é ser mãe, sobre correrias e alegrias”, explica.

O lançamento do livro vai contar com uma programação gratuita com exposição das ilustrações do livro feitos pela artista Luana Vellame, que também ilustra o livro, e com uma jam session com o som do Coletivo Invisivel e convidados.

“Para Maria Alice” será vendido no valor de R$ 40 (quarenta reais) na hora do evento e pode ser adquirido a qualquer momento pelo site: www.aldeiadosaber.com. Para mais informações, enviar e-mail para discutindoeducacaolivre@gmail.com.

Serviço

O quê: Lançamento livro "Para Maria Alice"

Quando: 21 de novembro, a partir das 20h

Onde: Tropos Gastro-Bar (Rua Ilhéus, Rio Vermelho)

Como: Exposição das ilustrações da artista Luana Vellame e jam session com som do Coletivo Invisível e convidados.