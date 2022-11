Autoras infantis promovem espaço para contação de histórias na Bienal do Livro Bahia

Entre as diversas atrações da Bienal do Livro Bahia, que ocorre entre os dias 10 e 15 de novembro, as autoras de livros infantis Renata Fernandes, Emília Nuñez e Lulu Lima estarão presentes com um stand compartilhado entre as editoras Letra A, Tibi e Mil Caramiolas.

Será um espaço com cerca de 60 títulos para crianças de todas as idades e com contação de histórias durante os 6 dias da Bienal. Renata e Emília também serão atrações do Espaço Infantil com contações de histórias nos dias 11/11 (sexta) e 12/11 (sábado) sempre às 11h.

Renata, Emília e Lulu são expoentes de uma nova geração de escritoras infantis da Bahia. Juntas, já venderam mais de 500 mil exemplares. Têm seus livros adotados pela maioria das escolas de Salvador e já alcançaram voos mais longos, com livros espalhados por todo o país, em livrarias, projetos pedagógicos de escolas, marketplaces, clubes de leitura, plataformas digitais e de podcasts.





Parcerias com editoras internacionais também já levaram os livros das escritoras para países como EUA, Alemanha, Holanda, França, Espanha, Inglaterra e Japão.





São presenças constantes em eventos literários como FLICA, FLIP, Campus Party, Bienal do Livro de São Paulo e também em eventos internacionais como Feira do Livro Infantil de Bolonha (Itália), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha) e Feira Internacional do Livro (Barcelona).

“A Bahia tem uma riqueza cultural muito grande e o retorno da Bienal do Livro, depois de tantos anos ausente, vai ser um marco para o mercado editorial do nosso estado. A literatura infantil vai ter grande destaque e as nossas crianças vão ter acesso a livros incríveis de escritoras e escritores baianos”, disse Renata.

Emilia, por sua vez, comentou que "a Bienal é um evento especial para celebrarmos a literatura e uma grande oportunidade para inspirar crianças a gostarem de ler. Na Bienal a criançada pode conhecer seus autores preferidos, ler novos livros e fazer amizade com outras crianças leitoras."

“A Bienal é a festa da literatura. Em nenhum outro momento há tanta troca entre leitores e escritores (e todo escritor não é também leitor?). É neste encontro que as janelas se abrem, as ideias se multiplicam e muitos projetos nascem. A Bienal tem essa importante função de acordar em nós a paixão pela literatura. E fazê-la brotar nos mais pequeninos”, acrescentou Lulu.

Onde encontrar as autoras

- Stand B13, próximo ao Espaço Infantil, onde diariamente haverá contação de histórias com as autoras, sempre às 11h, 15h, 17h e 19h.

- Espaço Infantil – Bienal do Livro:

Dia 11/11 (sexta) às 11h, lançamento do livro “Criança de Estimação” de Renata Fernandes;

Dia 12/11 (sábado) às 11h, contação de história do livro “A menina da cabeça quadrada” de Emília Nuñez.

Sobre a bienal

Depois de nove anos, a Bienal do Livro Bahia, principal evento literário cultural do Nordeste, volta a acontecer, de 10 a 15 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, com realização da GL Events, com mais de 100 autores na sua programação cultural.

A expectativa é de que 80 mil pessoas circulem pela área de exposição e participem dos debates, conversas e atividades que serão oferecidas para adultos, adolescentes e crianças.

A programação da Bienal foi montada para todos os públicos e terá três diferentes espaços: o Café Literário, a Arena Jovem e o Espaço Infantil e contará com lançamentos de livros, sessões de autógrafos e contações de histórias para agradar leitores de todas as idades.

Serão mais de 70 horas de conteúdo produzido pelos mais de 100 autores e personalidades convidados. A proposta de pluralidade tem o objetivo de promover a mais ampla possibilidade de troca de saberes, estímulo e produção de conhecimento.

A Bienal do Livro Bahia será um palco essencial para diálogos, escutas, reflexões e troca de ideias – elementos fundamentais para a formação de consciência crítica e para criar possibilidades de futuros – ela é igualmente um festival que promove cultura, lazer e entretenimento.