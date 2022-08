Autores da própria história: jovens indígenas gravam websérie sobre cotidiano

Um grupo de 20 jovens indígenas de quatro povos se reuniu na aldeia Wani Wani, na Terra Capoto-Jarina, no Mato Grosso, com uma missão: se tornarem narradores da própria história. Durante 13 dias, o grupo aprendeu sobre técnicas do audiovisual e refletiu sobre a importância da comunicação como ferramenta para defender e fortalecer os direitos dos povos originários.

O produto final dos encontros é uma websérie, composta por sete curtas-metragens, que lançada nesta terça-feira (9), Dia Internacional dos Povos Indígenas, no canal do YouTube do Instituto Raoni. O curso foi realizado entre os meses de maio e junho contou com oficinas e práticas audiovisuais coordenadas pelos cineastas indígenas Kamikia Kisedje e Arewana Juruna e pelo cineasta Simone Giovine.

Os curtas misturam cenas do cotidiano das aldeias, com partes encenadas, entrevistas em português e em línguas nativas, cenas que resgatam a história, preservam a cultura e contam em primeira pessoa ao espectador sobre a vida de povos indígenas no Brasil. O workshop de comunicação foi promovido pelo Instituto Raoni, uma organização do povo indígena Kayapó, com apoio da ONG Conservação Internacional (CI-Brasil). O objetivo principal da atividade foi formar comunicadores e fortalecer a rede de divulgação de informações e de colaboradores que atuam no território Capoto-Jarina, na Região Centro-Oeste.

"Poder trabalhar com as ferramentas audiovisuais nos trouxe muitos sentimentos e uma vontade de cada vez mais produzir. A mensagem que deixo para outros jovens indígenas que querem trabalhar com essas ferramentas é que não desistam. Busquem caminhos que possam te ajudar a entendê-las e compreender a linguagem do branco para depois repassar isso para a sua linguagem, para o seu mundo. Precisamos dar visibilidade à causa, à diversidade e à valorização dos comunicadores indígenas através dessa ferramenta que traz tantos sentimentos", destaca Matsi Waura Txucarramãe, de 28 anos, um dos participantes do workshop.



A iniciativa ocorre em um momento de diversos desafios para os povos indígenas. Paralisação da demarcação das suas terras, desmatamento desenfreado e o crescimento do garimpo ilegal são alguns exemplos dos problemas enfrentados diariamente. Segundo dados do censo do IBGE realizado em 2010, o Brasil abriga 817.963 mil indígenas de 305 etnias e que falam 274 línguas. A maioria dessa população é de jovens, grupo que, com iniciativas como a deste workshop, atua cada vez mais como porta-voz de seus povos.



As oficinas de formação em comunicação promovidas pelo Instituto Raoni são apoiadas pela CI-Brasil dentro do projeto Nossas Futuras Florestas - Amazônia Verde. A iniciativa tem como objetivo fortalecer organizações e povos indígenas através de ações relacionadas à conservação, comunicação, direitos, políticas sociais, desenvolvimento de lideranças, entre outros temas. O Nossas Futuras Florestas - AV é realizado em parceria com a Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (Coica, em espanhol) e o governo francês.