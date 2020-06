Autoteste de HIV, para ser feito em casa, é oferecido em postos de Lauro de Freitas

Autotestes para a detecção do HIV estão sendo disponibilizados em postos de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Gratuito, o exame é oferecido nas 16 Unidades de Saúde da Família do município, além do Centro de Testagem e Aconselhamento.

O teste pode ser feito no local em que o paciente preferir, como em casa. A pessoa deve coletar uma pequena amostra de sangue da ponta do dedo, com a lanceta estéril fornecida na caixa. O resultado é dado em até 20 minutos. Quando for negativo, apenas uma linha colorida aparecerá na janela do dispositivo. Em caso positivo, duas linhas coloridas serão mostradas.

Segundo o coordenador do programa municipal IST/HIV/ AIDS e Hepatites Virais, Franklin Silva, o exame é feito de forma semelhante ao de glicemia, a partir da coleta da coleta de uma gota de sangue, com a efetividade de até 99,9%. "Esse exame é indicado para uso doméstico, como um autoteste de triagem inicial, conseguindo detectar a presença do vírus HIV (tipo 1 e 2), além de agentes causadores da Aids”, disse.

Um manual de instruções acompanha o autoteste, assim como lanceta automática estéril, dispositivo de coleta de amostra, curativo adesivo e sachê com álcool. Para retirá-lo, é preciso apresentar documento com foto na unidade de saúde. Cada pessoa tem direito a até dois exames por mês.

"Os usuários com resultado positivo no autoteste, devem refazer o exame desta vez no CTA. As orientações são passadas no momento da retirada do autoteste. Se tiver dúvidas na hora da realização do autoexame para HIV, a pessoa pode ligar a qualquer hora para 0800 887-1589 ou 136, ou contatar o CTA através do telefone 3369- 9940", afirmou Franklin.