Auxiliar de Bolsonaro, Wajngarten tem suspeita de coronavírus

O chefe da Secretaria Especial de Comunicação (Secom), Fabio Wajngarten, está com suspeita de coronavírus. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

O secretário acompanhou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em viagem aos Estados Unidos e retornou ao Brasil no mesmo voo do chefe do Executivo.

Segundo fontes próximas ao secretário, Wajngarten realizou exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Os resultados serão divulgados nesta quinta-feira (12/03).

Procurado, o Palácio do Planalto não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem. No Twitter, Wajngarten recorreu à ironia ao comentar seu estado de saúde: “Estou bem, não precisarei de abraços do Drauzio Varella”.

Em que pese a banda podre da imprensa já ter falado absurdos sobre a minha religião, minha família e minha empresa, agora falam da minha saúde. Mas estou bem, não precisarei de abraços do Drauzio Varella. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) March 11, 2020

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 52 casos confirmados de doença e 907 notificações suspeitas. Outros 935 casos foram descartados.