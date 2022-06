Auxiliar deixa desempenho em segundo plano e valoriza triunfo do Bahia: 'Mais importante'

O Bahia não fez um jogo brilhante diante do Brusque, na noite desta terça-feira (28), no estádio Augusto Bauer. Mas a eficiência do ataque tricolor deixou o auxiliar técnico Luis Fernando Flores satisfeito durante o triunfo por 2x0.

Responsável por comandar o Bahia na beira do campo - Enderson Moreira não foi regularizado a tempo -, Luis Fernando valorizou a entrega da equipe. Apesar de garantir que o time ainda está longe do esperado, ele afirmou que o resultado foi o mais importante.

"A gente quer conseguir conciliar as duas coisas [desempenho e resultado], mas acho que hoje o mais importante era o triunfo para resgatar a confiança. O atleta precisa estar confiante. Não fizemos um grande primeiro tempo, mas fomos eficientes. O Rodallega voltou a fazer gol, fizemos dois gols. Isso nos dá tranquilidade, mas ainda está muito longe do que a gente imagina", iniciou ele.

"Mas também não foi de todo ruim. Fomos eficientes, soubemos sofrer. No segundo tempo tivemos algumas oportunidades, poderíamos sair com um placar mais amplo. Mas o mais importante hoje foi o triunfo", completou.

Com pouco tempo antes do jogo contra o Brusque, a nova comissão técnica do Bahia teve apenas um treino antes da estreia. Por isso, Luís Fernando projeta que diante do Grêmio, no próximo domingo (3), na Fonte Nova, a equipe vai mostrar uma maior evolução no sistema de jogo.

"Temos muita coisa ainda, isso vai ser discutido no dia a dia. No próximo treino vamos para o vídeo discutir o que a gente pensa em relação a organização. Tem muitas coisas ainda, mas tem outras boas. Não tinha outra coisa para acontecer hoje a não ser esse triunfo. Temos que produzir um futebol melhor, mas hoje saímos satisfeitos", finalizou.