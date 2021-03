Auxílio para estudantes da rede estadual será depositado no dia 23

O auxílio pago aos estudantes da rede estadual deve ser depositado no próximo dia 23, anunciou o governador Rui Costa, nesta segunda-feira (15). Ele participou da aula magna que marcou o início do ano letivo online da rede.

"Sei que as famílias passam dificildade em todo o estado. Dia 23 vai estar depoostado o auxílio-alimentação na sua conta pra quem tem aquele cartão dado ano passado", disse o governador.

Durante a aula, Rui Costa também falou sobre os monitores que vão auxiliar nas aulas e também vão receber uma bolsa-auxílio. Serão cerca de 52 monitores escolares.

"Dois alunos por turma vão receber bolsa todo mês, incusive agora em março. Mesmo na aula remota, o aluno pode auxiliar, fazer grupo de WhatdApp. Todas as escolas autorizadas a contatar proverdor local acima de 100 megas, para garantir inclusive que, se o monitor escolar não tiver internet em casa, ele pode ir na escola usar o Wifi para capacitar os alunos, nos grupos de WhatsApp, Zoom", explicou o governador.

Rui disse ainda que espera que vacinação contribua para fazer a retomada gradual das aulas presenciais. "As aulas começam nesse momento, remotas, que é o momento mais crítico da pandemia. Com a compra de vacina Sputnik, estamos dando nossa parte de contribuição para acelerar vacinação e se conseguir de outro fornecedor vou comprar. A gente espera que depois disso a gente passe para a aula híbrida e espera no segundo semestre possa voltar com a aula 100% presencial", disse o governador.