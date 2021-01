Avaliação de Bolsonaro como 'ruim/péssimo' cresce de 35% para 40%, diz pesquisa

A XP Investimentos publicou nesta segunda-feira (18), em parceria com o Ipespe, uma nova pesquisa sobre a avaliação do governo de Jair Bolsonaro pela população brasileira. O número de pessoas que consideram o governo de Bolsonaro como "ruim ou péssimo" subiu de 35% em dezembro para 40%.

O percentual é semelhante ao do início da pandemia, em abril de 2020. Por conta de fatores como o auxílio-emergencial, Bolsonaro conseguiu estabilizar sua aprovação pela população brasileira.

Cerca de 32% das pessoas veem a gestão de Jair Bolsonaro como "ótima ou boa". Anteriormente, este número era de 38% da população. É a primeira vez desde maio do ano passado que há crescimento no número de críticos e redução dos apoiadores. Também é a primeira vez desde julho em que a avaliação negativa supera a avaliação positiva.

Em relação ao enfrentamento da pandemia, 52% dos entrevistados consideram a atuação de Bolsonaro como "ruim ou péssima", frente a 48% mensurada no mês de dezembro.

A pesquisa contou com 1.000 entrevistas com abrangência nacional, no período de 11 a 14 de janeiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.